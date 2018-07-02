Kova – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir, olası sağlık sorunlarınıza çok rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Belki biraz tatsız bir konu ama miras, nafaka gibi konularda da destekleyici etkileri olacak sizler için.

Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz.

Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine tutulma sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak içinde tutulma ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz.