Kova – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızdaki gerginlik ve sağlıkla ilgili sorunların yerini artık ikili ilişkiler ve ortalıklarla ilgili gelişmelere, mücadele etmeniz gereken sürece bırakıyor. İlişkisi olanlar veya evliler eşlerinin daha baskın, hareketli ve agresif olduğunu gözlemleyebilirler. Sizler bu dönem biraz alttan almanız gerekebilir. İkili ilişkilerde gerginlikler oluşabilir. Beklenmedik seyahatler gündeme gelebilir, eğitimle ilgili konularda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizden ve yakın çevrenizden destekler alabilirsiniz. Sürpriz ortaklık teklifleri, anlaşma gerektiren konular oluşabilir. Olası yeni ortaklıklarda koşulları belirleyen taraf karşınızdaki kişi olacaktır.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte iş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler, işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmenizde gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir, fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. 3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçiş sürecinde yeni işler, yeni projeler, yeni kuracağınız keyifli iş ilişkileri sayesinde de kazançlarınızı arttırabileceksiniz. Bunun sıra spor, diyet, kişisel bakım gibi konularla daha fazla ilgilenebilir, sağlık kontrollerinden geçebilir, olası bir takım sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Günlük işler çok daha hızlı ve engellere takılmadan rahatça yapılabilecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha uyumlu ve keyifli bir şekilde çalışabileceksiniz.

8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkarabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlarda olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir. 23 Temmuz'da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar, evlilik, nişan,söz, ilişkiler odaklanacağınız ve organize edeceğiniz konular olacaktır. Size kötülük yapmak isteyen, arkanızdan iş çevren kişiler kimliklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklar ve saklanamayacaklar. Karşınızdaki kişileri idari yeteneklerinizle rahatlıkla idare ve organize edebileceksiniz.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. Bunun yanı sıra, size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeme gelebilir. Bazılarınız bu tarihe kadar evlenebilir, nişanlanabilir hadi bunların hiç biri olmadı ciddi bir ilişkiye başlayabilirler. Destek almak istediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. İlişkisi olanlar olası sorunların üstesinden daha rahat gelebilecek, barış, huzur ve sulh ortamı rahatlıkla sağlanabilecektir.