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Kova – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

11 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 11, 2020
Kova – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
11 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Terazi burcuna giriş yapacağı 19:10'a kadar Başak burcundaki seyahatine devam edecek.

Gündüz saatlerinde finansal konularınız ön planda olacaktır. Ancak, Ay 13:58 ile 19:09 arasında boşlukta olacak. Bu saat aralığında finansal konularda gecikmelerle ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Önemli işlerinizi ve projelerinizi bu saat aralığına denk getirmemeye çalışın. Akşam saatlerinde din, inançlar ve felsefe konuları üzerine düşünebilirsiniz. Akademik çalışmalarınız varsa önümüzdeki birkaç gün destekleyici olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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