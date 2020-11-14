Kova – 14 Kasım Cumartesi Günlük Burç Yorumu

14 Kasım Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Akrep burcunda devam eden seyahati kariyer hayatınızı ön plana taşıyor.

Yarın gerçekleşecek Yeni Ay ile iş hayatınızı yeniden yapılandıracak gücü kendinizde bulacaksınız. Hayata geçirmek istediğiniz plan ve projelerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Mars'ın 10 Eylül'den beri devam eden geri hareketi bugün itibariyle sonlanıyor. Önümüzdeki günlerde yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler daha rahat ilerleyecektir. Kişisel gelişiminize yardımcı olacak eğitimlere katılmak için önümüzdeki günler destekleyici olacaktır.