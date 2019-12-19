Kova – 19 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

19 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Başak burcunda seyahat etmeye devam edeceği ve Venüs ile olumlu etkileşimde olacağı gündüz saatlerinde finansal durumunuzla alakalı kadın figürlerinden destek görebilirsiniz. Finansal durumunuzu iyileştirmenize yardımcı olacak ufak tefek gelirler elde edebilirsiniz.

Ay'ın Terazi burcuna geçiş yapacağı ve Jüpiter'le sert etkileşim içerisinde olacağı öğlen saatleri itibariyle yurt dışı ile alakalı konular gündeminize gelebilir. Bugün çıkacağınız seyahatlerde karşınıza çıkabilecek aksiliklere karşı hazır olmalısınız. Biletinizi, pasaportunuzu, bavulunuzu iyice kontrol etmeden yola çıkmayın.