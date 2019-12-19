Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kova – 19 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 19 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

19 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 19, 2019
Kova – 19 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
19 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Başak burcunda seyahat etmeye devam edeceği ve Venüs ile olumlu etkileşimde olacağı gündüz saatlerinde finansal durumunuzla alakalı kadın figürlerinden destek görebilirsiniz. Finansal durumunuzu iyileştirmenize yardımcı olacak ufak tefek gelirler elde edebilirsiniz.

Ay'ın Terazi burcuna geçiş yapacağı ve Jüpiter'le sert etkileşim içerisinde olacağı öğlen saatleri itibariyle yurt dışı ile alakalı konular gündeminize gelebilir. Bugün çıkacağınız seyahatlerde karşınıza çıkabilecek aksiliklere karşı hazır olmalısınız. Biletinizi, pasaportunuzu, bavulunuzu iyice kontrol etmeden yola çıkmayın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Gökyüzünde Oğlak dönemi başlıyor!
Jüpiter ve Uranüs size büyük fırsatlar getiriyor!
İkizler burcunda Neptünyen Dolunay