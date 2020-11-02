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Kova – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 2, 2020
Kova – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, İkizler burcuna giriş yapacağı 12:59'a kadar Boğa burcunda seyahat etmeye devam edecek.

Sabah saatlerinde kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Eviniz ve ailenizle ilgili konular ön planda olacaktır. Önemli projeleriniz için öğleden sonraki saatleri değerlendirmeniz daha uygun olacaktır, sabah saatlerinde Ay'ın boşlukta seyahat edecek oluşu işlerinizin yavaş ilerlemesine sebep olabilir. Öğlen saatleri itibariye romantizm ihtiyacınız artıyor. Flörtleşmekten keyif alacağınız bir ruh haline giriyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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