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Kova – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Kova – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Terazi burcunda seyahat edeceği gündüz saatlerinde derin düşüncelere kapılabilir, hayatı daha iyi tanıma isteği duyabilirsiniz. Ay ile Güneş arasındaki olumlu etkileşim sosyal çevrenizden hayat amaçlarınıza yönelik destek görebileceğinizi gösteriyor.

Diğer yandan, Ay akşamüstü saatleri itibariyle Terazi burcundaki seyahatini sonlandırıp Akrep burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısı itibariyle iş hayatında kendinizi yükseltmeye yönelik kararlar alabilirsiniz. Burcunuzda seyahat eden Venüs'ün, Ay ve Uranüs ile sert etkileşimde olacağı bugün kendi gücünüz ve hedeflerinizle alakalı şüpheye düşebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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