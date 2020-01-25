Kova – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve maddi konular iç içe olabilecek. Arkadaşlarınız ile finansal konular yüzünden gereksiz yere tartışmalara girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta sosyal çevrenizdeki kişiler hayal kırıklığına uğratabilir, beklentilerinizi düşük tutun.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile terfi, işinizde destek, işinizde yaratıcı tarafınızı ortaya koymanızı sağlayacak koşullar söz konusu olabilir. Aslında bu etkileşim sizin daha çok paranızı, kazancınızı etkileyeceğe benziyor, gelir artışı gibi minik sürprizler olabilir. Çok beğendiğiniz bir sanatçının albümünü ya da bir yazarın kitabını alabilirsiniz. Paranızı daha çok sanatsal konular için harcayabilirsiniz. Para konusunda yardıma ihtiyacı olan birine hiç düşünmeden, sorgulamadan yardım edebilirsiniz. Bu hafta adeta iyilik meleği gibi yardıma ihtiyacı olan herkese yardıma koşmak için adeta çırpınabilirsiniz. Ya da gardırobunuzu yenilemek isteyebilir ve mağazaları talan da edebilirsiniz bu hafta. Evinizde huzurlu ve sakin ortamlar yaratabilir, evinizi güzelleştirebilirsiniz