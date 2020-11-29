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Kova – 29 Kasım Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 29 Kasım Pazar Günlük Burç Yorumu

29 Kasım Pazar gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 29, 2020
Kova – 29 Kasım Pazar Günlük Burç Yorumu
29 Kasım Pazar gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Sabah saatlerinde Boğa burcunda seyahat etmeye devam edecek olan Ay, aileniz ve evinizle ilgili konuları gündeme taşıyor.

Evinizi güzelleştirebilir, evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapmak için gündüz saatlerini değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay'ın ikizler burcuna girişi ile romantik ihtiyaçlarınız artıyor. Yarın gerçekleşecek olan tutulma ile aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konuların önem kazanacağı bir döneme gireceksiniz. Sizi neyin mutlu ettiği üzerine biraz düşünmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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