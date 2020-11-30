Kova – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

30 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün İkizler burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile romantik ve keyifli bir döneme giriyorsunuz.

Önümüzdeki günlerde aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacaktır. Arkadaş çevrenizden biriyle flört konusu gündeme gelebilir, veya sosyal çevreniz aracılığıyla tanışacağınız kişilerle flört edebilirsiniz. Çocuklarınıza yönelik sorumluluklarınız artabilir, çocuklarınıza daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Hobilerinize ve sizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırmayı ihmal etmeyin.