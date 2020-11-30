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Kova – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

30 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 30, 2020
Kova – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
30 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün İkizler burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile romantik ve keyifli bir döneme giriyorsunuz.

Önümüzdeki günlerde aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacaktır. Arkadaş çevrenizden biriyle flört konusu gündeme gelebilir, veya sosyal çevreniz aracılığıyla tanışacağınız kişilerle flört edebilirsiniz. Çocuklarınıza yönelik sorumluluklarınız artabilir, çocuklarınıza daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Hobilerinize ve sizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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