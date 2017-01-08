Kova – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ebeveyninizle olan ilişkinizde merhametli, daha güvenli ve sevgi dolu olabilirsiniz. Bugün özellikle emlak konuları, iç dekorasyon konularına eğilebileceksiniz.

Doğa içerisinde bedeninizi topraklayabileceğiniz ortamlar yaratmanız gerekmektedir. Köklerinize ve değerlerinize odaklanabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi bugün sona eriyor. Arkadaş ortamlarınızda iletişimsel problemlerin ve gerilimlerin sonuna geldiniz. Bu akşam saatlerinde Ay boşluğu nedeniyle mümkünse ev ile ilgili hiçbir konuyla ilgilenmeyip akışta kalın.