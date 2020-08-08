Kova – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde dikkatli olmalı, incir çekirdeğini doldurmayacak konuları gereksiz yere büyütmemelisiniz. Bilmediğiniz, farkında olmadığınız gizli dedikodular, konuşmalar, bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizin sinirlerinizi oldukça bozabilir.

Bu hafta evrak kayıpları, belgeler ve sözleşmelerle ilgili sıkıntılar da söz konusu olabilir. Özellikle trafikte daha dikkatli olmanızı, kimseyle tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta olası yapacağınız bir takım satışlarda da gecikmeler, problemler söz konusu olabilir. Seyahat planlarınızda aksaklıklar, son dakika gelişmeleri yüzünden büyük krizlerde söz konusu olabilir. Bu hafta hem uyku düzeninize hem de ruh sağlığınıza ekstra dikkat edin. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın etkileşimi devrede olacak. İş yapabilme kapasitenizde ciddi artış, işlerin üstesinden hızlı bir şekilde gelmek, iyi idare etmek, hızlı organize olmanız bu hafta çok daha kolay olacak. Rekabet gerektiren durumlarda ise gücünüzü rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Olası krizleri daha rahat bir şekilde yönetebileceksiniz.