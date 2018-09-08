Kova – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza giriş yapan Mars, size cesaret, motivasyon, enerji, girişim gücü, canlılık ve ataklık getirmeye başlıyor, tabi bunun yanı sıra agresyon ve sabırsızlıkta bulunmakta.

Üzerinizdeki ölü toprağını atmaya, harekete geçmeye başlayacaksınız. Yeni girişimlerinizle ve enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Fevri ve agresif çıkışlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Düşme, çarpma, sakarlık, yaralanmalara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Finansal konular ve geleceğe yönelik hedefleriniz planlarınız ile ilgili gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Ya da derin ve gizliden ciddi araştırmalar içine girebilirsiniz. Her ne şekilde olursa olsun bu etki size finansal anlamda zihninizi meşgul etmesine neden olacaktır. Kendinize yeni çıkış yolları arayabilirsiniz.