Kova – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Eğer bir partneriniz varsa ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Her şekilde bu Dolunay, size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır.

Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Bu dönem yeni girişimlere başlama zamanı değildir pek, sürekli bir engellenme hissi yaşarsınız veya girişimlerinizin önünde setler oluşur. Keza dünya size karşıymış gibi gelir, içsel sıkıntılar, içsel mücadele, ruhsal sıkıntılar üstüne sağlıkla ilgili mücadele, kendinizi hayatın gerisinde hissedebilirsiniz. Bu dönem özellikle gizli güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sanki birileri yaşamdaki işlerinize taş koyuyormuş gibi gelebilir sizlere, işleriniz iptal olabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara daha çok ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Özellikle diz, deri, kemik ve eklemlerinize daha çok dikkat edin.