Kova – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir.

Dolunay haftasında yeni bir eve geçmek, yeni ev kiralamak, araba almak, veya satış işlerini halletmek için koşullar oluşabilir ama Merkür'ün Retro olduğunu unutmamakta fayda var. Bu konularda gecikmeler, aksilikler yine de ortaya çıkabilir. Ani bir kararlar yaşadığınız evi veya arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ya evinizin stilini, tarzını, rengini veya mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca yatırımı olabildiğince kendinize yapın. Korkularınızın, kaygılarınızın kaynağı ne ise bunları tespit edip çözüme ulaştırın. Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelecek ve yön verecek adımlar atmak için çok uygun. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür iş hayatında iletişim ve anlaşma sorunlarına işaret etmekte. Patronlarla kuracağınız diyaloglara dikkat, gereksiz duygusal tepkiler vermeyin.