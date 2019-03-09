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Kova – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 9, 2019
Kova – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
11 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Mars/Satürn etkileşimi ile de özel hayatınızda özellikle krizler yaratmamaya özen gösterin, kimsenin kalbini kırmayın. Partneriniz var ise onunla ilişkinizde ağzınızdan çıkacak olan kelimelere dikkat edin.

Bu hafta beğendiğiniz biri var ise gidip açılmak, ilan-ı aşk etmek için pek de uygun değil. Paranızı riskli işlere yatırmayın, para kaybı yaşayabilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda! Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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