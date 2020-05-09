Kova – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Yalnız Mars adama harcatır! Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün. Para ile ilgili konularda daha stratejik ve akıllıca davranabileceksiniz. Hatta Mars’a inat birikim bile yapabilirsiniz aslında. Bu dönem elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacaktır. Yalnız parasal anlamda kendinize gerçekçi hedefler koymanız önem kazanacaktır. Parayı har vurup harman savurabilirsiniz de! Unutkanlık, zihin dalgınlığı yüzünden de sorunlar oluşabilir.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Aşk hayatınız bu dönem biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınız karışabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızın iletişim trafiğini dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Özel hayatınıza dair karar vermek, seçim yapmak çok kolay olmayabilir. Yine çocuklarla ilgili konularda pürüzler ve stresler ortaya çıkabilir. Riskli yatırımlarda kararlarınız değişken olabileceği için zarar edebilirsiniz. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket de 14 Eylül’e kadar sürecek. Bu dönem içsel olarak huzuru bulmak pek kolay olmayabilir, fazlası ile her şeyi içselleştirebilir ve derin bir sorgu, sual içine girebilirsiniz. Arkadaşlıklar, dostluklar ve parasal konularda bir takım gecikmeler, kontrol dışı gelişmeler, kayıplarda söz konusu olabilir. En iyi tarafı kendi içinize dönmeniz, kendinizi ruhsal ve psikolojik alanda iyileştirmek, farkındalık kazanmak, içsel sorunların üstesinden gelmek için güzel bir dönemdir.

Merkür dde bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar seyahat edecek. Yalnız olanlar özellikle iletişimini, mailleşmenin mesajlaşmalarının daha çok olacağı bir ilişki içine çekilebilirler. Aşkla ilgili konularda daha akılcı ve rasyonel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren çizim, yazı gibi konularda oldukça ilginç fikirler aklınızda uçuşabilir. Çocuklarla ilgili olası sorunların üstesinden mantıklı çözüm önerileriniz ile üstesinden gelebileceksiniz. Onlarla iletişiminiz çok daha iyi olacak. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn sizleri biraz melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir zamanlar değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde daha bireysel olmaya çalışabilir ve kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar. Bu dönem gerçekten hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.