Kova – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili daha fazla efor ve mücadele dönemi başlıyor. Yalnız bu finansal konular başkalarına ait kaynaklar üzerinden olacaktır, kredi gibi, borç gibi, primler, burslar gibi. Ödemelerde krizler oluşabilir, harcamalarınızı dengede tutmakta bir parça zorlanabilirsiniz.

Kredi çekmek için çok da uygun bir süreç değil gibi. Para, ödemeler, borç harç gibi konularda daha akıllıca organize olabileceksiniz. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir, mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz.