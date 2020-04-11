Kova – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Plüton ve Güneş etkileşimi ile iş ve çalışma ortamınızda zoraki sizi zorlayan koşullarda değişim süreciniz devam ediyor. Aşılması gereken bir engelin ardından iş ve çalışma koşullarınızda huzura kavuşabileceksiniz, bu da Ekim ayının ikinci haftasına tekabül edebilir.

Kariyer ve yaptığınız iş anlamında yeni sağlam girişimlerde bulunabilir, size güven verecek gelişmeler söz konusu olabilir. Keza bu etkileşim size prestijli bir iş de getirebilir. Bu hafta umduğunuz her alandan rahatça yardım ve destek alabileceksiniz. Bu hafta ortağınıza veya partnerinize destek olmanız gereken önemli bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte odak noktanız eviniz ve aileniz olacaktır. Ailenizin istekleri ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenebileceksiniz. Evinizde değişim ve tamirat gerektiren işlerle daha yakından ilgilenebileceksiniz.