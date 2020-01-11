Kova – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazançlarınızı arttırmanızı sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak. Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Kendinize çevrenizde sevdiğiniz kimselere karşı pahalı hediyeler alabilirsiniz, para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz.

Eşiniz sayesinde veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebileceğiniz koşullar da oluşabilir. Bu dönem evinizi güzelleştirmek için, eviniz için harcamalar yapabilir, evinize yeni tüller, perdeler, örtüler alabilirsiniz mesela. Yine bu dönem daha çok kendi kişisel keyfiniz, seyahatler, kitaplar, eğitimler için daha çok para harcayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü işiniz çok daha rahat bir şekilde hallolacaktır. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Tüm yönetim özelliklerinizi rahatlıkla sergileyebilecek, isteklerinize, hedeflerinize ulaşmak size çok daha kolay gelecektir. Geçtiğimiz sevimsiz bir ayın ardından bu gireceğimiz bir aylık süreç size ilaç gibi gelecektir. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim moduna geçiş yapabileceksiniz. Pek çok konuda daha çok bilecek, öğrenecek, bilgi sahibi olacaksınız. Yine bu dönem irili ufaklı seyahatler gündeminize sık sık gelecek. Bu süreçte yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz