Kova – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak.Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde yarar var. Bu hafta hayatınızda gelişen olaylar konusunda çok fazla kontrol sağlayamayabilirsiniz. Sizin dışınızda gelişebilir olaylar ama odak noktası bir şekilde siz olursunuz.

İletişimle ilgili konuların yaşamınızda çokça ön plana çıkacağı bu hafta önemli iş anlaşmalar, toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. İş ortamınızda kontrolünüz dışında gelişmeler dengenizi bir parça bozabilir. Dedikodular, arkanızdan dönem oyunlar, düşmanlıklar yüzünden dengeniz bir parça bozulabilir. Özellikle iş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kimselerle münakaşa etmemeye de özen gösterin. Hafta boyunca sağlık olarak, dizlerinize, dişlerinize, cildinize dikkat edin. Özellikle güneş çarpmaları, yanıklar, diş problemleri, kemiklerle ilgili sorunlar canınızı bir parça sıkabilir.