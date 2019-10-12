Kova – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir.

Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet gibi tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Paranızı biraz daha sanat, kozmetik, giyim, renkler, müzik gibi konulara da harcayabilirsiniz. Para konularında, hesaplarında hatalar, para ile ilgili konularda hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Değerli eşyalarınıza, cüzdanınıza mukayyet olun. Bir yerlerde unutmayın, çaldırmayın.