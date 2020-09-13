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Kova – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 13, 2020
Kova – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
14 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak.

Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz ama panik yapmayın. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Finansal konular ve geleceğe yönelik hedefleriniz planlarınız ile ilgili gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Ya da derin ve gizliden ciddi araştırmalar içine girebilirsiniz. Her ne şekilde olursa olsun bu etki size finansal anlamda zihninizi meşgul etmesine neden olacaktır. Kendinize yeni çıkış yolları arayabilirsiniz.

Burç Yorumları

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