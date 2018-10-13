Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kova – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 13, 2018
Kova – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu
15 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızın sizi anlamadığından dem vurabilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz.

Bu hafta kimsenin sorunlarını üstlenecek psikolojiniz olmayabilir, daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizden gereksiz ukalalık, kibir yapmamaya özen gösterin, öfkenizi bu alana yöneltmeyin. Kimse için kendinizi feda edip, kurban durumuna düşmeyin. Merkür/Neptün etkileşimi ile paranızı biraz daha sanat, kozmetik, giyim, renkler, müzik..vb konulara da harcayabilirsiniz. Para konularında, hesaplarında hatalar, para ile ilgili konularda hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Değerli eşyalarınıza, cüzdanınıza mukayyet olun, bir yerlerde unutmayın, çaldırmayın. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar iş ve kariyerinizde yaptığınız başarıları pek de takdir görmeyebilir. İş değiştirmek veya yeni bir iş kurmak için de uygun bir süreç değildir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sinsi düşünceler zamanı
Terazi burcunda Yeni Ay
Terazi burcunda Yeni Ay: İlişkiler tehlike altında!