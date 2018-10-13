Kova – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızın sizi anlamadığından dem vurabilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz.

Bu hafta kimsenin sorunlarını üstlenecek psikolojiniz olmayabilir, daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizden gereksiz ukalalık, kibir yapmamaya özen gösterin, öfkenizi bu alana yöneltmeyin. Kimse için kendinizi feda edip, kurban durumuna düşmeyin. Merkür/Neptün etkileşimi ile paranızı biraz daha sanat, kozmetik, giyim, renkler, müzik..vb konulara da harcayabilirsiniz. Para konularında, hesaplarında hatalar, para ile ilgili konularda hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Değerli eşyalarınıza, cüzdanınıza mukayyet olun, bir yerlerde unutmayın, çaldırmayın. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar iş ve kariyerinizde yaptığınız başarıları pek de takdir görmeyebilir. İş değiştirmek veya yeni bir iş kurmak için de uygun bir süreç değildir.