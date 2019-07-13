Kova – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır.

Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Bu hafta iş hayatınızda işler pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, engeller, işlerin bitmemesi, son dakika projelerin iptali gibi durumlar söz konusu olabilir. Kişisel sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var, enfeksiyonlara daha açık olabileceğiniz günlerdesiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara yönelin bol bol. Bu hafta Venüs/Neptün etkileşimi ile romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bu hafta başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Venüs/Plüton etkileşimi ile birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerde krizler oluşabilir, eğer akıllıca davranırsanız kriz ortamını kendi yararınıza dönüştürebilirsiniz.