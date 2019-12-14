Kova – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız. Fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz. Ya da ne bileyim, güzelleşmek uğruna ne gerekiyorsa araştırıp yaptırabilirsiniz.

Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sizden yaşça büyük arkadaşlarınızla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir, bunun yanı sıra para ile ilgili konularda gecikmeler ve aksaklıklar olabilir. Özellikle para havale veya eft ile geliyorsa veya yurt dışı ile ilgili siparişlerde gecikmeler yaşanabilir. Sosyal çevrenize, arkadaşlık ilişkilerinize bir çeki düzen verme haftası, size külfet olanları belki de bir süreliğine hayatınızdan çıkaracaksınız.