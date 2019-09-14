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Kova – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 14, 2019
Kova – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
16 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton’un etkileşimi ile de para ile ilgili konularda, belki de daha çok para kazanma veya bir borcu kapatma konusunda cesaretli davranabilirsiniz.Veya dostlarınızdan umulmadık büyük güzel destekler de görebilirsiniz. Yaşamınızda çözümlemeye çalıştığınız önemli bir sorun veya krizle ilgili dostunuz size harika bir yardım eli uzatabilir.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu dönem arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler ve para mevzularına biraz dikkat. Bu alanlarda ciddi hayal kırıklığı yaşatacak durumlar meydana gelebilir. Borç vermek, almak, arkadaşlarınızla iş yapmak için de uygun bir dönem değil. Gerçekçi olmayan parasal hedefler peşinde koşabilir ve günün sonunda zarar edebilirsiniz.

Gözünüzde fazlaca büyüttüğünüz dostlarınızdan yana hayal kırıklıkları yaşanabilir, güveniniz sarsılabilir. Ekonomik anlamda da kişisel sorumluluğunuzu almanız gerek, paranızı har vurup harman savurmayın, bütçenizi dikkatli yapın. Ekonomik anlamda olmayacak duaya amin demeyin, kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin.

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