Kova – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz ve konuşmalarınız daha çok para üzerine olabilecek. Daha iyi nasıl para kazanırım, köşeyi nasıl dönerim, bu işten ne kadar kazanırım gibi sorgulamalar oluşabilir sürekli.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Öncelikle internetle ilgili projeleriniz var ise, web sitesi yaptırmak, internet üzerinde satış için işlemler için gayet uygun bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra eğitime başlamak, kursa gitmek, seminerlere katılmak veya vermek için de oldukça güzel bir dönem. Yalnız bu süreçte komşularınızla gereksiz atışmalara girişmeyin, kardeşlerinizle de aranızı iyi tutun, kavga etmeyin. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Satürn sizin 1. evinizde olacağından dolayı başta sağlık olmak üzere yaşamınızın temelleri ile ilgili sizleri bir dizi deneyimden geçirecektir. Sizler daha melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Bu süreç ağır ilerleyecek bir süreçtir ve adeta her şey birden kaplumbağa hızında yavaşlar, yaşamınızda gecikmeler, engeller neredeyse hiç eksik olmaz. İyi tarafı, kişisel yeteneklerinizi bu süreçte daha çok parlatabilir ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz. Bu dönem adeta hayatınızı ince bir elekten geçirmek gibidir, gereksiz, size yük olan, ağır gelen ne varsa kurtulmanızı sağlar. Bu transit zamanı kişisel yeteneklerinizin çok daha fazla farkına varabilir, bunları keşfedebilirsiniz. Kendi kendinizle yarışma zamanı olacak sizin için ve hayatınızı yeniden yapılandırmaya başlıyorsunuz. Size gereksiz olan ne varsa hayatınızdan çıkarma vakti artık. Korkularınızla savaşma ve güçlü olma zamanı olacak. Satürn disiplin gezegenidir ve kişiliğinizi yaşamınızı kısaca disipline etme ve düzene koyma zamanı olacak. Bunun yanı sıra 1. evinize seyahat edecek olan Satürn hızlı bir şekilde kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Öyle olmadığı halde kendinizi kısmetsizmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinize değişimin dayanılmaz hafifliğine, yaşamın akışına ve sizi olgunlaştırmasına direnmeden bıraktığınız takdirde bu dönemi belki daha rahat atlatabilirsiniz. Satürn soğukluktur, bu dönem yaşama, hayata karşı bakış açınız sertleşebilir. Yaşlılar, dedeler, baba gibi kavramlar yaşamınızda çok daha öne çıkar, bu onların sağlıkları ile ilgili olabilir de. Hayatınızı ciddi, soğuk, kurallı, katı bir şekilde yeniden şekillendirme zamanına işaret eder. Bu dönem evden ayrılabilir, yalnız yaşayamaya başlayabilir, evlenebilirsiniz, ya da kendi işinizi kurarsınız kim bilir? Satürn türlü sorumluluklar aldırmak için kolları sıvamakta.