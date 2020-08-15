Kova – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer bir partneriniz varsa ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Her şekilde size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır.

Bir diğer olası senaryo da sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlar, miras ile ilgili konular, nafaka, prim, ödeme gibi konularla ilgili iletişim, haberleşmeyi çok daha etkin bir hale getirecektir. Bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. Kredi çekmek için ciddi araştırmalar yapabilirsiniz. Veya parayı nasıl kazanacağınıza dair fikirlerinizi somutlaştırmak için gerekli desteği bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili özellikle bağırsak ve midenize dikkat etmeniz gereken zamanlar. Bu dönem doğa üstü maddelere ilgi artabilir, bu konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilir, gizlilik içinde olan şeyleri ortaya çıkartabilirsiniz. Psikolojik konular yine bu dönem zihin radarınıza sık sık takılabilir. Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz.