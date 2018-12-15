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Kova – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
Kova – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Daha inatçı ve gergin bir tutum sergileyebilirsiniz. Sağlığınıza ve kişisel bakımınıza önem vermeniz gereken bu günlerde, yeme içme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz konusunda uyarıcı nitelikte.

Çok fazla çalışmanız gerektiren koşullar olabilir. Finansal anlamda ise beklenmedik, sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Haftaya Güneş/Uranüs etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de sıra dışı, farklı gruplarla bir araya gelebilir, hayatınıza yeni kişiler katabilir, dostlarınız beklenmedik, sürpriz hareketlerde bulunabilirler sizler için. Belki de arkadaşlarınızla hesapta yokken birlikte şehir dışı yılbaşı planı yapacaksınız, ya da bir fikri hep beraber hayata geçireceksiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile terfi, işinizde destek, işinizde yaratıcı tarafınızı ortaya koymanızı sağlayacak koşullar söz konusu olabilir. Aslında bu etkileşim sizin daha çok paranızı, kazancınızı etkileyeceğe benziyor, gelir artışı gibi minik sürprizler olabilir.

Burç Yorumları

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