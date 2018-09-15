Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kova – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 15, 2018
Kova – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu
17 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir.

Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize..vb işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatler organize edebilirsiniz. Derinliği, ruhu olan kitaplar ve yayınlar daha fazla okuyabilir, kişisel gelişimle ilgili eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yanda panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması… Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz. Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Tehlike çanları çalıyor!
Özgürlük mücadelesi başlıyor!
10 Eylül haftasının gökyüzü raporu