Kova – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir.

Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize..vb işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatler organize edebilirsiniz. Derinliği, ruhu olan kitaplar ve yayınlar daha fazla okuyabilir, kişisel gelişimle ilgili eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yanda panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması… Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz. Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz.