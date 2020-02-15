Kova – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 2. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini ödemiş olabilirsiniz. Veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz.

Finansal konularla ilgili hayatınızın akışını değiştirecek bir takım konuları, sonradan pişman olmamak için Retro sonrasına bırakmakta aslında fayda var. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise, parçası eksik çıkabilir… Bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Ailenizle ilgili sizi şok edebilecek bir konu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Aile içinde ani tartışmalardan kaçının, kiracı iseniz ev sahibiniz delirip evden çıkmanızı isteyebilir de, evinizde sigortalar ve elektrik, elektronik teçhizatında problemlerde oluşabilir, dikkatli olun. Evden çıkarken, ocağı, yanıcı olan her şeyi söndürüp çıktığınızdan emin olun. Ev içinde hiçbir şeyi riske atmayın. Öncelikle sağlığınıza özellikle tansiyonunuza bu hafta dikkat etmenizde yarar var. Evinizde özellikle elektronik aletlerde sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu etkileşimin olası iyi yanı, finansal konularda, kredilerle ilgili konularda daha cesur, korkusuz harekete geçebilir, yatırımlar yapabilir, daha fazla kazanmak için cesaretli bir şekilde adımlar atabilirsiniz. Ev almak, kredi çekmek, yatırımlar yapmak için uygun bir hafta.