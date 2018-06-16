Kova – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş ve çalışma ortamınızla ilgili konula, sağlığınız ve günlük rutin işleriniz olacaktır.

Bu dönem bir çok yeni iş projeleri, gündeme gelebilir, birlikte çalıştığınız kişilerle daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Fakat iş ile ilgili konularda bu daha fazla yorulmanıza da sebep olacaktır. Büyük beklentiler içine girmeyin. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. İş ve kariyer konularında oldukça keyifli etkiler altında olacaksınız. İşleriniz büyüyor, gelirleriniz artıyor, işlerinizle veya parasal konularla ilgili keyifli haberler alıyor, iş arayanlar iş buluyor olacak hafta boyunca.