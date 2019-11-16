Kova – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacağına işaret etmekte. Bu dönem kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz, yapacağınız mücadelenin verimli meyvelerini alma zamanı artık sizler için. Güçlü olmak, güçlü görünmek, iddialı görünmek önemli olacaktır. İstediğiniz işi elde edebilir, daha iyi koşulları olan işler için mücadele edebilirsiniz.

Bu dönem özellikle yöneticilerinizden, sizin üst konumunuzda olan kişilerden güzel destekler söz konusu olabilecektir. Şu dönem kariyerinizi ve işinizi ilgilendiren her konuya asılın arkadaşlar, elinizden hiçbir şey kurtulamaz. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu unutmayın, bu dönem iş ve kariyerle ilgili konularda üstlerle ve patronlarla çokça zaman tartışmalar da söz konusu olabilecektir. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık periyotta dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan önemli faydalar görebileceğinize işaret etmekte. Her zamankinden daha sosyal olacak, partiler, davetler, açılışlar ve düğünlerin baş misafiri olacaksınız. Birbirinden farklı, etnik ve dini kökenleri olan insanlarla daha sık bir araya gelebilir, onlarla birlikte hareket edebilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızla birlikte keyifli seyahatlerde organize edebilirsiniz.