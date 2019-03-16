Kova – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş 20 Mart’ta Koç burcuna geçiş yapıyor. Öncelikle internetle ilgili projeleriniz var ise, web sitesi yaptırmak, internet üzerinde satış için işlemler için gayet uygun bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra eğitime başlamak, kursa gitmek, seminerlere katılmak veya vermek için de oldukça güzel bir dönem. Yalnız bu süreçte komşularınızla gereksiz atışmalara girişmeyin, kardeşlerinizle de aranızı iyi tutun, kavga etmeyin.

Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda daha çok mücadele, efor, agresyon meydana gelebilir. Şartları ve koşulları çok fazla zorlamamakta yarar var. Eviniz için tamirat, onarım, bakım, taşınma, yer değiştirme için oldukça uygun bir hafta olacak sizler için. Geleceğe yönelik projelerinizi bu hafta şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Yalnız ailenizle önemli konuşmaları konuşmak için çok uygun olmayabilir, onlara bir şey ikna etmeye çalışmak sizi normalden çok daha fazla yorabilir, aile içinde parasal mevzulardan dolayı gergin durumlar olabilir veya aile içi harcamalar artabilir ve bu sizi biraz kasabilir.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.