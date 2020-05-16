Kova – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda.

Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Yalnız parasal anlamda kendinize gerçekçi hedefler koymanız önem kazanacaktır. Parayı har vurup harman savurabilirsiniz de! Unutkanlık, zihin dalgınlığı yüzünden de sorunlar oluşabilir. Parasal konular stres noktası haline dönüşebilir, ekstra masraflar çıkabilir. Neptün ve Venüs’ün sert kontağı nedeniyle özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilir. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir.