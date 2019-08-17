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Kova – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 17, 2019
Kova – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
19 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir.

Olası sağlık sorunlarınıza çok rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Belki biraz tatsız bir konu ama miras, nafaka gibi konularda da destekleyici etkileri olacak sizler için. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. Yatırım yapmak, faiz oranlarını araştırmak, burs bulmak, sponsor bulmak aslında her şekilde finansal açıdan kendinize borç bile olsa kaynak bulmanız çok daha kolay olacaktır.

Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Bu hafta zihniniz dalgın, endişeye, karamsarlığa yatkın olabilir. Ruhsal anlamda sizi rahatlatacak kitaplar okumak, bu konularda bilgi sahibi kişilerle bir araya gelmek, bilgi sahibi olmak, araştırmak, okumak için de harika bir hafta. Sadece biraz dedikodulara dikkat edin! Her şeyi, herkesin yanında konuşmayın.

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