Kova – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Önümüzdeki bir aylık periyotta dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan önemli faydalar görebileceğinize işaret etmekte. Her zamankinden daha sosyal olacak, partiler, davetleri, açılışlar, düğünlerin baş misafiri olacaksınız. Birbirinden farklı, etnik ve dini kökenleri olan insanlarla daha sık bir araya gelebilir, onlarla birlikte hareket edebilirsiniz.

Bu dönem arkadaşlarınızla birlikte keyifli seyahatlerde organize edebilirsiniz. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda olacak. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda! Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Dostlarınız, arkadaşlarınıza karşı biraz daha müsamahakar olun, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer ki bu hafta sizi sinirlendirecek bir durum meydana gelirse, konunun gerçekten ne olduğunu, kaynağını incelemeden peşin hükümlerde bulunmayın. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde, gereksiz yere çok harcama yapmanız gerekebilir. Bu hafta parasal konulardaki gecikmeler asabınızı bozabilir.