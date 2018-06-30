Kova – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile de yaşamınıza keyif katacak yaratıcılığınızı tetikleyecek yeni alanlara yönelebilir, manevi konular ve manevi destekler yaşamınızda çok daha etkin bir hale gelebilir.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim size hem kariyer hem de para anlamında harika kapıların açılacağına işaret etmekte. Terfi ise terfi, daha iyi bir iş ise daha iyi bir iş, statü ise statü! Bu hafta hem maddi hem de kariyerinizi ilgilendiren konularda karşınıza çıkacak olan teklifleri iyi değerlendirin, önümüzdeki seneye kadar bir daha böyle bir etkileşim olmayacak zira. Eskiden kaçırdığınız bir iş fırsatı ile de karşılaşabilir, iş hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz.