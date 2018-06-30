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Kova – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 30, 2018
Kova – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
2 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile de yaşamınıza keyif katacak yaratıcılığınızı tetikleyecek yeni alanlara yönelebilir, manevi konular ve manevi destekler yaşamınızda çok daha etkin bir hale gelebilir.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim size hem kariyer hem de para anlamında harika kapıların açılacağına işaret etmekte. Terfi ise terfi, daha iyi bir iş ise daha iyi bir iş, statü ise statü! Bu hafta hem maddi hem de kariyerinizi ilgilendiren konularda karşınıza çıkacak olan teklifleri iyi değerlendirin, önümüzdeki seneye kadar bir daha böyle bir etkileşim olmayacak zira. Eskiden kaçırdığınız bir iş fırsatı ile de karşılaşabilir, iş hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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