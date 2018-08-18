Kova – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.