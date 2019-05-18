Kova – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda! Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar özellikle iletişimini, mailleşmenin mesajlaşmalarının daha çok olacağı bir ilişki içine çekilebilirler. Aşkla ilgili konularda daha akılcı ve rasyonel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren, çizimi yazı..vb konularda oldukça ilginç fikirler aklınızda uçuşabilir. Çocuklarla ilgili olası sorunların üstesinden mantıklı çözüm önerileriniz ile üstesinden gelebileceksiniz. Onlarla iletişiminiz çok daha iyi olacak