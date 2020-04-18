Kova – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir.

Evinizin stiliniz, tarzını, rengini veya mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca yatırımı olabildiğince kendinize yapın. Korkularınızın, kaygılarınızın kaynağı ne ise bunları tespit edip çözüme ulaştırın. Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelecek ve yön verecek adımlar atmak için çok uygun. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Psikolojik olarak zorlanmaya, kronik rahatsızlıkların yeniden nüksetmesine, belli bir konuya ve kişiye kafanıza takmaya, mali anlamda kriz durumlarına işaret etmekte. Bu hafta aslında biraz daha hayatı anlamaya, inançlara, felsefeye yönelik konular okumak, araştırmak için gayet güzel bir hafta.