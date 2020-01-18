Kova – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ikili ilişkilerinizde gerginliklerden kaçınarak, hayatınıza yenilikler için yer açmanızın vakti gelmiş olarak görünüyor. Tek başınıza hareket etmek yerine gruplar içinde hareket edebilir, kişisel yeteneklerinizi daha kolay ve rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yeni iş projeleri, yeni başlangıçlar, adımlar atmak, proje üretmek için harika bir süreç.

Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir, mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine Yeni Ay sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de Yeni Ay ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. Yeni Ay’da Uranüs başrol oynayacağından dolayı, ev ve yer değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bedeninize dikkat edin, kazalara ve yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız. Yeni Ay süreci boyunca, ailenizle papaz olmamaya özen gösterin. Hafif bir patlamaya hazır bomba misali ortalıklarda gezineceksiniz, sabrınız ve tahammülünüz az olabilir. İnsanları kırmayın, köprüleri yıkmayın!