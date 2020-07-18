Kova – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte iş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Yeni Ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmenizde gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta dedikodular, güveninizin yıkılması, arkanızdan iş çevirenler, kuyunuzu kazanlar, gizli düşmanlar, size kötülük yapmak isteyen kişiler olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Güneş ve Satürn etkileşimi ne yazık ki biraz acımasız olacak gibi. Kontrolünüzün dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Psikolojik olarak zorlanacağınız, sağlık olarak da dikkat etmeniz gereken bir hafta. Kardeşleriniz, komşularınız ile birbirinize girmemeye dikkat edin. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar, evlilik, nişan, söz, ilişkiler odaklanacağınız ve organize edeceğiniz konular olacaktır. Size kötülük yapmak isteyen, arkanızdan iş çevren kişiler kimliklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklar ve saklanamayacaklar. Karşınızdaki kişileri idari yeteneklerinizle rahatlıkla idare ve organize edebileceksiniz.