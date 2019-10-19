Kova – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. İşinizde destek, işinizde yaratıcı tarafınızı ortaya koymanızı sağlayacak koşullar söz konusu olabilir. Aslında bu etkileşim sizin daha çok paranızı, kazancınızı etkileyeceğe benziyor, gelir artışı gibi minik sürprizler olabilir.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. İş arayanlar bu süreçte iş bulabilir, tekliflerle karşılaşabilir, yükselmek isteyenler terfi alabilirler. Doğrularınızla ve yanlışlarınızla çok fazla göz önünde olacaksınız. İş hayatında parlama dönemi başlıyor olacak sizler için.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, sağlık anlamında ve yurt dışı bağlantılı işlerde, yabancılarla yapılan işlerde, hukuksal konularda problemler, krizler, sıkıntılar, dertler, kötü şansa işaret etmekte. Bu dönem hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Bünyenizi fazla yormamalı, bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyeler almanızı tavsiye ederim. Özellikle genital bölge ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir