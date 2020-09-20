Kova – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber Odak noktanız daha çok, din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize..vb işlerle ilgilenebilirsiniz. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız. Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir, özellikle iş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş hayatında iletişim, bilgi alış-verişleri çok daha fazla ön plana çıkıyor olacak.