Kova – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir. Yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda! Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler.

Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Bu hafta iş hayatınızda işler pek istediğiniz gibi gitmeyebilir. Engeller, işlerin bitmemesi, son dakika projelerin iptali gibi durumlar söz konusu olabilir. Kişisel sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var, enfeksiyonlara daha açık olabileceğiniz günlerdesiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara yönelin bol bol. Merkür/Plüton kontağı sayesinde de gizliden gizliye kariyerinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Fakat henüz açıklamak ya da sonuç almak için erken, birkaç hafta sonra şu an yaptığınız kariyerinizle ilgili konuların meyvelerini yiyebileceksiniz.