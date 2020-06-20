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Kova – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Kova – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinizde ilerleyecek olan Mars iletişimde büyük sıkıntılara işaret edebilir, kullandığınız tüm iletişim aletleri birden arıza çıkarmaya başlayabilir, zaten Merkür de Retro double iletişim, elektronik sıkıntıları söz konusu olacak açıkçası.

Yalnız Mars fikir ve projelerinizi satabilecek gücü ve kontakları kurma gücü de verebilecektir size. Yalnız lütfen trafikte kazalara, çarpmalara karşı dikkatli olun, trafikte kimseyle kavga etmeyin. Bu dönem komşular arasında da gerginlikler oluşabilir. Bir dolu seyahat sizi beklemekte size keyif verecek hatta iş bitirebileceğiniz tarzda seyahatler söz konusu olabilecektir. İletişim kanalları ile ilgili bir dolu fikir ve projelerle haşır neşir olma ve bu projeleri başarı ile tamamlayıp zafer kazanma dönemi sizler için.

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