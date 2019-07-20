Kova – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar, evlilik, nişan, söz, ilişkiler odaklanacağınız ve organize edeceğiniz konular olacaktır.

Size kötülük yapmak isteyen, arkanızdan iş çevren kişiler kimliklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklar ve saklanamayacaklar. Karşınızdaki kişileri idari yeteneklerinizle rahatlıkla idare ve organize edebileceksiniz. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. Bunun yanı sıra size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeme gelebilir. Bazılarınız bu tarihe kadar evlenebilir, nişanlanabilir hadi bunların hiç biri olmadı ciddi bir ilişkiye başlayabilirler. Destek almak istediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. İlişkisi olanlar olası sorunların üstesinden daha rahat gelebilecek, barış, huzur ve sulh ortamı rahatlıkla sağlanabilecektir