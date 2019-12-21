Kova – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Büyük fırsatlar ve şanslara hazır olun! Özellikle ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul konuları ile ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Eğer büyük bir eve taşınmak istiyorsanız ya da evinizi değiştirmek, satmak, yeni bir ev almak gibi bir niyetiniz var ise eğer bu tutulma zamanı bu istek ve arzularınıza da çok rahat bir şekilde kavuşabilirsiniz.